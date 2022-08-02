Юрист предупредил о новом виде телефонного мошенничества

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Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, что в период летних отпусков активизировались телефонные мошенники, которые используют новый вид обмана граждан.

«Звонок поступает с телефонного номера с кодом московского региона — 495. Причём ни по определителю номера, ни по базе нежелательных или спам-звонков номер не маркируется», — рассказал эксперт.

Соловьёв предупредил, что при поднятии трубки человек слышит характерный звук голосового помощника, который сообщает, что в банк поступила заявка на изменение телефонного номера клиента.

«И просит, если это так, нажать «один», если нет — «два». Какую бы цифру человек ни нажал, а также в случае, если не будет нажата никакая цифра, после музыкального проигрыша звонок переводится на «сотрудника банка». Тот называет имя клиента и сообщает о наличии заявки на изменение телефонного номера. Чтобы всё уточнить, предлагает дождаться смс от банка», — пояснил собеседник RT.

Он объяснил, что через минуту с номера, с которого приходят настоящие банковские оповещения, приходит смс с просьбой ввести код для подтверждения изменения телефона.

«Ни в коем случае не вводите код из этого смс, не продолжайте разговор с мошенниками, так как их единственная цель — денежные средства, размещённые на ваших счетах. Будьте бдительны», — заключил юрист.

Ранее сообщалось, что клиенты банков с 1 октября смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников.