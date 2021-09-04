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Владельцы поддельных справок о вакцинации могут стать жертвой мошенников и лишиться своих денег

4 сентября 2021 10:13
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Владельцы поддельных справок о вакцинации могут стать жертвой мошенников и лишиться своих денег

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что использование фальшивых меддокументов могут способствовать утечке персональных данных

Покупатель поддельных справок не только рискует стать фигурантом уголовного дела о приобретении или использовании поддельных документов, но и предоставляет преступникам свои персональные данные.


Владелец поддельной справки о вакцинации от коронавирусной инфекции не только может стать фигурантом уголовного дел о приобретении или использовании поддельных документов, но и может стать жертвой аферистов. Мошенники могут воспользоваться персональными данными в свои, преступных интересах. 
Так:
- номер СНИЛС предоставляет доступ к личному кабинету человека на сайте госуслуг, а также к информации о его пенсионных накоплениях,
-номер телефона позволит мошенникам звонить человеку, притворившись сотрудниками банка или кредитной организации, и обманным путем похищать деньги с его счетов,
-паспортные данные зачастую могут быть достаточными для оформления микрозаймов на ваше имя.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает , что не стоит передавать свои персональные данные неизвестным и призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф

Теги: вакцинация поддельный сертификат

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