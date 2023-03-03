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В Жигулевске полицейские обнаружили амфетамин у пешехода

3 марта 2023 10:39
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В Жигулевске полицейские обнаружили амфетамин у пешехода

В феврале текущего года, находясь на маршруте патрулирования на Московском шоссе г. Жигулевск, инспекторы ДПС остановили мужчину, который переходил улицу в неположенном месте. Во время проведения административной процедуры местный житель заметно нервничал и противоречиво отвечал на вопросы. Госавтоинспекторы приняли решение досмотреть задержанного. В ходе проведения личного досмотра, в присутствии понятых, у нарушителя ПДД РФ полицейские обнаружили и изъяли из левого кармана куртки прозрачную полимерную пробирку, обмотанную изолентой, внутри которой находилось порошкообразное вещество белого цвета. Сотрудники Госавтоинспекции доставили задержанного в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое оперуполномоченные направили в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством - амфетамин в значительном размере.

В ходе опроса 23-летний безработный пояснил, что наркотик он приобрел через интернет-магазин для личного употребления без цели сбыта.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств). В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Теги: Стоп Наркотик

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