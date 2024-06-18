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В Жигулевске поймали неосторожного драгдилера

18 июня 2024 09:46
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В Жигулевске поймали неосторожного драгдилера

Мужчина, который что-то искал в траве у световой опоры ЛЭП, привлек внимание сотрудников правоохранительных органов.

В июне текущего года в дежурную часть О МВД России по г.Жигулёвску поступило сообщение от сотрудников Росгвардии о задержании жителя села Александровка 1991 года рождения, который возле световой опоры на улице Ткачева что-то искал в траве, после чего поднял неопределенный предмет с земли и попытался спешно скрыться.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у молодого человека в правом кармане брюк сверток, перемотанный черной изолентой с неустановленным веществом. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции, для дальнейшего разбирательства.

Изъятое сотрудники полиции направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что изъятый сверток являются наркотическими N-метилэфедрон общей массой 1,95 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса ранее неоднократно судимый задержанный пояснил, что наркотик он хранил для личного употребления, без цели сбыта. Истинность слов задержанного тщательно проверяется полицейскими.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулёвску в отношении сельчанина возбуждено уголовное дело.

Теги: Стоп Наркотик

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