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В Жигулевске пенсионерка отдала мошенникам 900 тысяч рублей

26 сентября 2023 11:55
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В Жигулевске пенсионерка отдала мошенникам 900 тысяч рублей

Сотрудники полиции призывают всех быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни представлялись.

Так, в полицию обратилась жительница г.Жигулевска 1947г.р. с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщили, что якобы службой безопасности одного из банков зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета пенсионерки. Злоумышленник также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствованию мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на «безопасный» счет. Потерпевшая поверила аферисту и перевела на указанный им счет более 900 000р. После этого неизвестный престал выходить на связь. Потерпевшая, осознав, что стал жертвой аферистов, сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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