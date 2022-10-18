В Жигулевске мужчина, не успев найти наркозакладку, был задержан полицейскими

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Местный житель пояснил, что приобрел запрещенные вещества в сети Интернет для личного употребления.

Во время обхода обслуживаемой территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Жигулевску на улице Путевой обратили внимание на неадекватное поведение мужчины, который что-то искал возле канализационного колодца и при виде полицейских заметно занервничал и поторопился уйти. Полицейские решили проверить у него документы. Во время беседы с сотрудниками полиции мужчина противоречиво отвечал на вопросы. Патрульные досмотрели молодого человека и в присутствии понятых, у 32-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого, полицейские обнаружили и изъяли сотовый телефон, в котором содержалась информация с координатами закладки. В результате обследования участка местности около канализационного колодца обнаружен сверток из полимерной изоляционной ленты черного цвета с порошкообразным веществом. Изъятое направлено на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта в свертке находилось наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, общей массой 0, 75 грамм, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе опроса мужчина вину в содеянном признал и пояснил, что приобрел наркотик через интернет- магазин для личного употребления, без цели сбыта.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч. 1 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконные приобретение без цели сбыта наркотического средства). Расследование продолжается.

Сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся мероприятия по пресечению преступлений и правонарушений. Неоценимую помощь полицейским оказывают жители области с активной жизненной позицией.