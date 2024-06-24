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В Волжском районе задержали дачника с коноплей

24 июня 2024 11:00
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В Волжском районе задержали дачника с коноплей

47-летний житель поселка хранил в дачном домике вещество растительного происхождения.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по Волжскому району, получив информацию о причастности 47-летнего жителя поселка городского типа Петра Дубрава к незаконному обороту наркотиков, обнаружили в его дачном домике вещество растительного происхождения.

В присутствии понятых полицейские, в ходе обыска, обнаружили в жилище и изъяли: 1 полимерный пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета, 1 деревянную шкатулку с веществом растительного происхождения, 1 пластиковый контейнер с веществом растительного происхождения, 2 стеклянные банки с веществом растительного происхождения, система вентиляции, освещения и орошения, 3 пластиковых горшка с корневой системой от растения конопля, на самом участке 1 куст растения похожий на коноплю, и 10 капсюль с веществом растительного происхождения внутри. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством марихуана, общей массой в высушенном виде 314,6 грамм.

В ходе опроса задержанный пояснил, что приобрел наркотическое средство не только для последующего сбыта, но и для собственного употребления.

Следственным отделом Отдела МВД России по Волжскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 ст.228.1 УК РФ.  Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в порядке ст. 91 УК РФ.

 

Теги: Стоп Наркотик

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