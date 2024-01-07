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В Волжском районе полицейские задержали потенциального наркодилера

7 января 2024 12:11
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В Волжском районе полицейские задержали наркодилера

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Волжскому району, в ходе оперативных мероприятий получили информацию о том, что 30-летний житель пгт. Смышляевка может быть причастен к хранению запрещенных веществ. В ходе досмотра его автомобиля, в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли 4 полимерных пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством марихуана, массой 28,36 грамм.

В ходе опроса задержанный, ранее несудимый индивидуальный предприниматель пояснил, что приобрел наркотическое средство для собственного употребления, без последующей цели сбыта. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

Отделом дознания Отдела МВД России по Волжскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

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