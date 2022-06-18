В Тольятти возбуждено уголовное дело о хищении документов

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По данным сотрудников полиции, воспользовавшись тем, что потерпевший находился в нетрезвом состоянии, злоумышленник похитил у него паспорт.

В дежурную часть отдела полиции №22 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель 1991 года рождения, который сообщил, что из его квартиры пропал паспорт гражданина Российской Федерации.

Полицейские, прибывшие по указанному адресу, осмотрели квартиру, установили и опросили очевидцев произошедшего. Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что заявитель на улице возле подъезда в ходе распития спиртных напитков познакомился с мужчиной и пригласил его к себе в квартиру для продолжения застолья. По словам потерпевшего, он уснул, а когда проснулся, то обнаружил пропажу документа.

Участковые уполномоченные полиции проверили на причастность к произошедшему лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и живущих недалеко от места происшествия. По полученной оперативной информации установили и задержали подозреваемого - ранее судимого местного жителя 1986 года рождения.

В ходе опроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что, когда хозяин квартиры уснул, он воспользовался моментом и похитил паспорт, а в дальнейшем планировал воспользоваться документом, чтобы оформить кредит.

Отделом дознания ОП №22 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.325 УК РФ«Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев.