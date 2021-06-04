В Тольятти устанавливают подозреваемых в краже обуви

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Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в краже трех пар обуви из магазина, расположенного на улице Баныкина 74 в городе Тольятти. Хищение совершено днём 30 мая 2021 года.

Полицейские опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли записи камер видеонаблюдения. По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело.

Приметы первого подозреваемого: мужчина на вид 25 – 35 лет, рост 170 см., худощавого телосложения.

Был одет: на голове панама черного цвета, футболка пестрая, шорты джинсовые голубого цвета, мокасины черного цвета, сумка мужская черного цвета, на лице маска черного цвета.

Приметы второго подозреваемого: мужчина на вид 25 – 35 лет, рост 170 см., среднего телосложения.

Был одет: на голове панама черного цвета, футболка пестрая, шорты джинсовые голубого цвета, мокасины черного цвета, сумка мужская черного цвета, очки со светлыми стеклами, на лице щетина.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-49-51, 89278995253 или 112. Конфиденциальность гарантирована.