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В Тольятти у задержанной росгвардейцами девушки изъят синтетический наркотик

19 марта 2024 10:35
251
В Тольятти у задержанной росгвардейцами девушки изъят синтетический наркотик

Около полудня экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. Возле одного из домов на улице Свердлова стражи правопорядка обратили внимание на девушку и молодого человека: внешность последнего совпадала с описанием злоумышленника, совершившего преступление – соответствующую ориентировку дежурный передал уличным патрулям. Росгвардейцы решили проверить личность молодого человека – подходя к парочке, они обратили внимание на то, что при их приближении девушка заметно занервничала.
Во время общения с патрульными местная жительница 2000 года рождения была явно взволнована. На вопрос сотрудников Росгвардии о том, имеются ли у нее запрещенные к свободному обороту предметы и вещества, она ответила утвердительно.


Росгвардейцы задержали девушку и вызывали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции. В ходе личного досмотра у задержанной был изъят сверток с порошкообразным веществом голубого цвета. В дальнейшем эксперты дали заключение, что это наркотик синтетического происхождения массой 0,43 грамма. Сотрудниками органов внутренних дел в отношении жительницы Тольятти возбуждено уголовное дело.

Теги: Росгвардия

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