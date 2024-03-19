В Тольятти у задержанной росгвардейцами девушки изъят синтетический наркотик

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Около полудня экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. Возле одного из домов на улице Свердлова стражи правопорядка обратили внимание на девушку и молодого человека: внешность последнего совпадала с описанием злоумышленника, совершившего преступление – соответствующую ориентировку дежурный передал уличным патрулям. Росгвардейцы решили проверить личность молодого человека – подходя к парочке, они обратили внимание на то, что при их приближении девушка заметно занервничала.

Во время общения с патрульными местная жительница 2000 года рождения была явно взволнована. На вопрос сотрудников Росгвардии о том, имеются ли у нее запрещенные к свободному обороту предметы и вещества, она ответила утвердительно.



Росгвардейцы задержали девушку и вызывали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции. В ходе личного досмотра у задержанной был изъят сверток с порошкообразным веществом голубого цвета. В дальнейшем эксперты дали заключение, что это наркотик синтетического происхождения массой 0,43 грамма. Сотрудниками органов внутренних дел в отношении жительницы Тольятти возбуждено уголовное дело.