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В Тольятти у пассажира маршрутки изъяли банку наркотиков

19 октября 2023 10:40
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В Тольятти у пассажира маршрутки изъяли банку наркотиков

Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти в дневное время суток остановили для проверки документов водителя маршрутного автобуса с пассажирами.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на находящегося в автобусе мужчину, который при виде патрульных начал заметно нервничать. Госавтоинспекторы проверили у мужчины документы, удостоверяющие личность, и приняли решение его досмотреть. В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых в рюкзаке жителя Шигонского района 1988 года рождения полицейские обнаружили и изъяли стеклянную банку с веществом растительного происхождения. Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в территориальный отдел полиции. 

Изъятое оперуполномоченные направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти.

Проведенное исследование показало, что вещество является наркотическим средством марихуана, весом около 67граммов. В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления мужчина пояснил, что хранил  наркосодержащее растение для собственного употребления.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств), возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известными вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Если вы считаете, что информация, с которой вы столкнулись в сети Интернет, возможно, является запрещенной к публикации, пожалуйста, сообщите об этом с помощью электронной формы приема обращений на сайте Роскомнадзора по адресу: https://eais.rkn.gov.ru/feedback/.

Теги: Стоп Наркотик

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