В Тольятти у пассажира маршрутки изъяли банку наркотиков

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Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти в дневное время суток остановили для проверки документов водителя маршрутного автобуса с пассажирами.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на находящегося в автобусе мужчину, который при виде патрульных начал заметно нервничать. Госавтоинспекторы проверили у мужчины документы, удостоверяющие личность, и приняли решение его досмотреть. В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых в рюкзаке жителя Шигонского района 1988 года рождения полицейские обнаружили и изъяли стеклянную банку с веществом растительного происхождения. Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

Изъятое оперуполномоченные направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти.

Проведенное исследование показало, что вещество является наркотическим средством марихуана, весом около 67граммов. В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления мужчина пояснил, что хранил наркосодержащее растение для собственного употребления.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств), возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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