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В Тольятти сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в грабеже

15 марта 2022 11:19
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В Тольятти сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в грабеже

Мужчина вырвал из рук пенсионерки хозяйственную сумку с продуктами и скрылся.

Днем 6 марта текущего года в полицию за помощью обратилась жительница дома 120 по ул. Александра Кудашева в Тольятти. Женщина сообщила, что несколько минут назад неизвестный мужчина в подъезде вырвал у нее из рук хозяйственную сумку с продуктами и скрылся.

Оперативный дежурный довел информацию до патрулей полиции, направил по указанному адресу ближайшие экипажи, сотрудников следственно-оперативной группы и кинолога со служебной собакой.

Полицейские осмотрели место происшествия и прилегающую территорию. Направление, в котором скрылся злоумышленник, кинолог установил, применив служебную собаку по следу – она вывела из подъезда и довела до торца дома, где след преступника потерялся.

Оперуполномоченные изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных в подъезде, составили и распространили среди  личного состава полиции тольяттинского гарнизона и соседних районов, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировку на розыск злоумышленника с описанием примет подозреваемого и похищенного имущества.

Отделом дознания  ОП № 24 УМВД России по городу Тольятти в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж»,  возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают работу по установлению и розыску подозреваемого, проверяют на причастность лиц, ранее судимых за аналогичные преступления.

Приметы подозреваемого:   мужчина, на вид 30-35 лет, славянской внешности.

Был одет в одежду черного цвета:  шапка и куртка с воротником, штаны, ботинки.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-63-12, 93-48-52, 8(920)1114053 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Теги: Уголовное дело

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