В Тольятти предотвращено хищение более 500 тысяч рублей у 83-летней пенсионерки

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В начале текущего года на телефон 83-летней жительницы Тольятти поступила серия звонков от неизвестных, представлявшихся сотрудниками кредитного учреждения, которые сообщили ей о якобы существующей угрозе хищения ее денежных средств.

Поддавшись панике и действуя по указанию мошенников, пожилая женщина направилась в банковский офис с намерением снять со своего счета внушительную сумму в размере более 500 тысяч рублей, чтобы перечислить эти средства на счета, указанные аферистами.

Благодаря бдительности и профессионализму сотрудника банка, эту противоправную схему удалось предотвратить. Анастасия Андреевна, проявив высокую степень ответственности и неравнодушия, заметила неладное в поведении клиентки. Заподозрив мошенничество, она профессионально расспросила пенсионерку о причинах столь крупной операции. Действуя согласно специально разработанному совместно с полицейскими алгоритму противодействия мошенничеству, сотрудник банка оперативно вызвала полицию и временно заблокировала проведение операции по вкладу клиентки. Только после обстоятельного разговора с оперуполномоченными пожилая женщина осознала, что стала объектом внимания телефонных мошенников и едва не лишилась своих сбережений.

Начальник Управления МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поблагодарил сотрудника финансового учреждения за бдительность и неравнодушие и вручил благодарственное письмо. В своем обращении к собравшимся он подчеркнул, что мошенничество можно предотвратить, если соблюдать основные правила безопасности. Ключевую роль в этом играют внимательное отношение банковских сотрудников к клиентам и бдительность самих граждан, которые не должны поддаваться на уловки аферистов. Хейрулла Мирзоевич напомнил: чтобы не попасться на уловки злоумышленников, нельзя разглашать свои персональных данные, пароли от личных страниц и пин-коды карт посторонним людям, а в случае подозрительного звонка необходимо незамедлительно прекращать разговор.