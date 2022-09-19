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В Тольятти полицейские пресекли деятельность наркопритона

19 сентября 2022 12:17
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В Тольятти полицейские пресекли деятельность наркопритона

В Тольятти задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических веществ.

Из информации, полученной оперативниками, следовало, что в августе и сентябре текущего года мужчина неоднократно предоставлял квартиру знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Сотрудники полиции задокументировали несколько фактов предоставления жилого помещения наркозависимым лицам.  Гости подозреваемого подтвердили, что приходили к нему для потребления наркотиков. 

В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, необходимые для употребления наркотических средств.

Во время допроса хозяин жилища дал признательные показания. Он пояснил, что позволял пользоваться помещением в обмен на спиртное и сигареты. 

По данным сотрудников полиции подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Отделом дознания УМВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Конфиденциальность гарантирована. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

Теги: Стоп Наркотик

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