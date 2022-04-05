В Тольятти подозреваемого в убийстве нашли по отпечаткам пальцев

162

В вечернее время 27 марта текущего года в дежурную часть отдела полиции № 21 Управления МВД России по г. Тольятти поступила информация о доставлении в городскую клиническую больницу №5 местного жителя 1987 года рождения с тяжелыми травмами. Впоследствии мужчина скончался не приходя в сознание.

В больницу мужчина был доставлен из квартиры дома, расположенного по Ленинскому проспекту. В квартире полицейские обнаружили и изъяли предмет, с помощью которого возможно было совершено преступление. Сотрудники полиции провели поквартирный обход, проверили наличие камер наружного наблюдения в непосредственной близости к дому и подъезду.

Установив круг знакомых погибшего, полицейские проверили чердачные и подвальные помещения домов, расположенных в непосредственной близости от места совершения преступления.

Служебная собака взяла след от квартиры и вывела на улицу к дому, где в сугробе полицейские обнаружили телефон потерпевшего. Сотрудники полиции направили на экспертизу, в ходе которой были изъяты следы пальцев рук, пригодные для идентификации. При проверке по базам данных эксперты-криминалисты установили совпадение изъятых с телефона следов с имеющимся в базе. Они принадлежали ранее неоднократно судимому за грабеж и разбой 29-летнему местному жителю.

Вскоре полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В шкафу у подозреваемого была обнаружена одежда со следами, похожими на кровь. Находка изъята и направлена на экспертизу.

В настоящее время СУ СК России по Самарской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Мужчине, по ходатайству органов следствия, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.