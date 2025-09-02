Я нашел ошибку
Школы Самарской области приглашают присоединиться к проекту Общества «Знание» о физической культуре
15 блогеров из Самарской области сразятся за место в финале Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях
Владимир Балаев из Самары стал обладателем Кубка России по вейкборду-электротяге
В Тольятти по указанию мошенников студент забрал у пенсионера 300 тысяч рублей
Агитационный автобус Росгвардии начал работу в Самарской области
В Жигулевске сын украл у матери телевизор
В Самаре пройдет открытие XIII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

2 сентября 2025 11:27
73
В конце августа текущего года в Управление МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась 82-летняя женщина, пострадавшая от рук аферистов. У пенсионера мошенники похитили порядка 300 000 рублей. Полицейские опросили заявителя, провели технические мероприятия, направили запросы в различные организации и получили ответы.

Изучив полученные сведения, сотрудники городского Управления установили, что местная жительница находилась дома, когда ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что нужно срочно продлить договор с телефонной компанией, иначе она останется без связи. Женщина назвала незнакомцу свои персональные данные, после чего он положил трубку, и ей последовал звонок от якобы представителя силового ведомства, который убедил пенсионера «для сохранения» передать курьеру денежные средства. Находясь под влиянием мошенников, пожилая женщина отдала все свои сбережения молодому человеку, который приехал к ней домой и назвал условный пароль.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Тольятти в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность «курьера», места его возможного нахождения, задержали 21-летнего жителя Новокуйбышевска и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Задержанный студент одного из местных ВУЗов, допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество», признал вину в совершении противоправного деяния, раскаялся и пояснил, что денежные средства потерпевшей он перевел на расчетные счета, указанные в социальной сети его анонимным «работодателем». Так же молодой человек рассказал, что куратор всячески заверял его в безопасности такого, хоть и противоправного, но заработка.

За передачу порядка 300 тысяч рублей, обманом полученных у пенсионера, злоумышленник получил около 3000 рублей и стал подозреваемым в преступлении, наказанием за которое может стать лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

