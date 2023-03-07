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В Тольятти пассажир такси перевозил наркотик мефедрон

7 марта 2023 10:25
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В Тольятти пассажир такси перевозил наркотик мефедрон

Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти в вечернее время остановили для проверки документов водителя такси.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на находящегося в салоне мужчину, который при виде патрульных начал нервничать и что-то прятать в куртку. Госавтоинспекторы проверили у мужчины документы, удостоверяющие личность, и приняли решение досмотреть жителя Автозаводского района 2001 года рождения. В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых в  кармане куртки полицейские обнаружили и изъяли сверток из изоленты с порошкообразным веществом внутри.

Исследование показало, что вещество является наркотическим средством мефедрон в значительном размере.

          В ходе опроса ранее судимый за грабеж и  кражу мужчина пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет для собственного употребления. Данная версия сейчас тщательно проверяется оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств), возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Теги: Стоп Наркотик

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