В Тольятти муж и жена собирались организовать наркобизнес

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Из незаконного оборота изъято свыше 290 граммов запрещенных веществ.

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти поступила оперативная информация о том, что мужчина 1994 года рождения и 22-летняя женщина, проживающие в Автозаводском районе города, могут быть причастны к незаконному обороту наркотических средств.

С целью отработки полученных сведений в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали указанных в сообщении местных жителей возле одного из многоквартирных домов Автограда.

Во время обследования квартиры, где проживают задержанные, сотрудники полиции в присутствии понятых обнаружили и изъяли зип – пакеты с порошкообразным веществом.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел городского Управления. Согласно заключению эксперта, в пакетах находились синтетические наркотики общей массой свыше 290 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса задержанные сожители пояснили сотрудникам полиции, что приобрели запрещенные вещества через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города Тольятти.

В настоящее время СУ Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местных жителей возбуждено уголовное дело