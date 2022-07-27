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В Тольятти местный житель предстанет перед судом по обвинению в преступлении, совершенном более 19 лет назад

27 июля 2022 13:41
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В Тольятти местный житель предстанет перед судом по обвинению в преступлении, совершенном более 19 лет назад

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении 45 – летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 14 марта 2003 года обвиняемый совместно с приятелем находился  в одном из домов, расположенных по Тверскому проезду Центрального района города Тольятти, где распивали спиртные напитки в компании хозяина жилища и ранее знакомых им местных жителей. Между обвиняемым, его другом и одним из присутствующих возник конфликт, в ходе которого мужчины нанесли ему не менее 23 ударов руками и ногами в область расположения жизненно-важных органов. Потерпевший был доставлен в одно из медицинских учреждений, где впоследствии скончался.

В результате кропотливой работы следователей и криминалистов следственного управления был установлен круг очевидцев, которые ранее отказывались давать показания относительно указанных событий, так как боялись мести со стороны одного из обвиняемых, который в настоящее время скончался. Благодаря комплексу экспертных исследований  и следственных действий удалось восстановить всю картину произошедшего.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.

Теги: Убийство

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