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В Тольятти ликвидировали наркопритон

25 февраля 2025 09:39
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В Тольятти ликвидировали наркопритон

По факту систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств возбуждено уголовное дело.

В полицию Тольятти от неравнодушных граждан поступила информация, что в квартире, расположенной в многоквартирном доме на улице Механизаторов ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков, приобретение имущества заведомо добытого преступным путем и содержание притона 39-летний мужчина вновь предоставляет помещение наркозависимым для употребления запрещенных веществ.

С целью проверки данной информации полицейские провели мероприятия по указанному адресу и зафиксировали факты систематического предоставления однокомнатной квартиры для потребления наркотических средств и психотропных веществ. Также, в присутствии понятых оперативники провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли одноразовые шприцы, стеклянные колбы и другие предметы для приготовления и употребления наркотических средств. Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что сам является наркозависимым и безработным, поэтому «за дозу» разрешал  знакомым собираться у него дома для потребления запрещенных веществ.,Полицейские выявили у мужчины признаки опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования. Задержанный предоставил биоматериал на исследование. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.

В настоящее время отделом дознания ОП по Комсомольскому району УМВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

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