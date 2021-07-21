В Тольятти ищут подозреваемого в краже денег с банковской карты

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К тольяттинским полицейским поступило сообщение от 59-летнего местного жителя о краже денежных средств с его утерянной банковской карты. Ущерб составил почти 5 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий стражами порядка установлены места, где совершались покупки с похищенной карты, опрошены очевидцы произошедшего, осмотрены помещения магазинов и изъяты записи с камер видеонаблюдения. По версии полицейских, потерянной картой 3 и 4 июля текущего года расплачивался мужчина путём использования бесконтактной оплаты в магазинах Автозаводского района.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 20-26 лет, плотного телосложения с волосами темного цвета, рост около 165-170 см, на правой кисти руки небольшая татуировка.

Был одет: кепка черного цвета с эмблемой над козырьком, на лице марлевая маска белого цвета, футболка черного цвета с надписью «Rick and Morty» и рисунком персонажей, шорты черного цвета, носки белого цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(848) -2-93-45-27, 8-(848)2-93-45-45 или в ОУР ОП № 21 У МВД России по г. Тольятти 8-(848)2- 93-63-12 или 112. Конфиденциальность гарантирована.

Сотрудники полиции предупреждают граждан:

-если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее для оплаты категорически нельзя! Денежные средства на счете принадлежат ее владельцу, а их незаконное использование влечет уголовную ответственность;

- при обнаружении банковской карты, необходимо позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), либо обратиться в ближайшее отделение банка.