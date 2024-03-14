В Тольятти ищут мошенника, обманувшего пенсионерку

175

В начале марта текущего года в полицию за помощью обратилась 87-летняя жительница Тольятти, которая сообщила о хищении у нее 900 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что по вине ее дочери произошло ДТП, в котором пострадали люди. Телефонный собеседник настойчиво предложил для освобождения от уголовной ответственности родственницы передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная пожилая женщина вышла из квартиры на улицу, и, возле дома 5 по ул. Макарова, по требованию незнакомца передала его помощнику 900 тысяч рублей. Вернувшись домой она позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Со слов потерпевшей составлен субъективный портрет преступника.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 35-40 лет, славянской внешности худощавого телосложения, одет в одежду темного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 93-47-02, 8(8482) 93-47-43, или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована