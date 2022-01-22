В Тольятти главбух фирмы похитила более 1 млн рублей

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К сотрудникам полиции Тольятти обратился руководитель одной из фирм который сообщил, что с расчетного счета организации пропала крупная сумма денег.

Сотрудниками отделения раскрытия экономических и коррупционных преступлений совершенных на территории Центрального района отдела экономической безопасности и противодействия коррупции У МВД России по городу Тольятти была изучена бухгалтерская документация в результате чего выявлен факт неправомерного оборота средств электронных платежей.

Из собранных полицейскими материалов следует, что 51-летняя, ранее не судимая местная жительница, являясь главным бухгалтером фирмы, от директора получила логин и пароль для доступа к одной из финансовых систем, которые ​ являются электронными средствами платежей. После этого, злоумышленница направила поддельные платежные поручения в банк, подтвердив банковские операции. По версии сотрудников полиции, злоумышленница, перевела денежные средства в размере свыше 1 000 000 рублей на свой расчетный счет.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело.​ Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.