В Сызрани жертвой мошенника стала 64-летняя воспитатель детского сада

В Сызрани сотрудники полиции расследуют уголовное дело о телефонном мошенничестве. Потерпевшей стала 64-летняя воспитатель детского сада. Злоумышленники, действуя изощренно и настойчиво, смогли выманить у женщины крупную сумму денег, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Неизвестные звонили потерпевшей с нескольких номеров, зарегистрированных в разных регионах России. Представившись сотрудниками официальных служб, они убедили женщину в необходимости срочной блокировки оформления злоумышленниками доверенности на распоряжение её денежными средствами. Они даже выслали ей фото документа якобы с ее подписью.

Используя методы социальной инженерии, мошенники смогли ввести потерпевшую в заблуждение. В результате обмана женщина перевела на указанные злоумышленниками счета 365 тысяч рублей через систему бесконтактной оплаты. Сейчас все детали преступления тщательно изучаются следователями.

Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления личностей преступников. Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и ни при каких обстоятельствах не переводить деньги незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками официальных организаций.