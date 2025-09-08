Я нашел ошибку
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани жертвой мошенника стала 64-летняя воспитатель детского сада

8 сентября 2025 11:31
143
В Сызрани жертвой мошенника стала 64-летняя воспитатель детского сада

В Сызрани сотрудники полиции расследуют уголовное дело о телефонном мошенничестве. Потерпевшей стала 64-летняя воспитатель детского сада. Злоумышленники, действуя изощренно и настойчиво, смогли выманить у женщины крупную сумму денег, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Неизвестные звонили потерпевшей с нескольких номеров, зарегистрированных в разных регионах России. Представившись сотрудниками официальных служб, они убедили женщину в необходимости срочной блокировки оформления злоумышленниками доверенности на распоряжение её денежными средствами. Они даже выслали ей фото документа якобы с ее подписью.

Используя методы социальной инженерии, мошенники смогли ввести потерпевшую в заблуждение. В результате обмана женщина перевела на указанные злоумышленниками счета 365 тысяч рублей через систему бесконтактной оплаты. Сейчас все детали преступления тщательно изучаются следователями.

Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления личностей преступников. Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и ни при каких обстоятельствах не переводить деньги незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками официальных организаций.

