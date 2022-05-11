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В Сызрани таксист-вор подобрал графический код к чужому телефону

11 мая 2022 10:14
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В Сызрани таксист-вор подобрал графический код к чужому телефону

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась 34-летняя местная жительница, у которой похитили сотовый телефон стоимостью 10 000 рублей.       

В ходе опроса потерпевшей полицейские выяснили, что средство связи женщина случайно оставила в салоне такси, когда возвращалась от родственников домой. Самостоятельно вернуть гаджет женщина не смогла и обратилась за помощью в полицию.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение водителя такси – им оказался ранее не судимый житель Сызрани 1984 года рождения. Мужчину задержали и доставили в ближайший отдел полиции. Он не стал отрицать своей причастности к присвоению имущества клиента и пояснил, что после выполнения очередного заказа обнаружил на заднем сиденье чужой мобильный телефон. У таксиста была возможность вернуть средство связи законной владелице, тем более, что при попытке обнаружить телефон самостоятельно, она связывалась с ним, однако мучина решил присвоить мобильное устройство себе.  Подозреваемый случайным образом подобрал графический код и разблокировал гаджет, а затем сдал его в ближайший комиссионный магазин, а вырученные деньги в размере 7 000 рублей потратил на собственные нужды.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело. В настоящий момент оно вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции предупреждают, что если вы нашли телефон, планшет, сумку, кошелек, денежные средства или любые другие предметы, представляющие собой материальные ценности, отнесите их в ближайший отдел полиции. Полицейские примут меры к розыску собственника и возвратят ему утраченное.
Помните, что незаконное завладение чужим имуществом может быть квалифицировано как преступление против собственности и повлечет за собой привлечение к уголовной ответственности.

Теги: Кража

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