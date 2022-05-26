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В Сызрани разбой в магазине совершил «знакомый» местного полицейского

26 мая 2022 13:23
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В Сызрани разбой в магазине совершил «знакомый» местного полицейского

В начале мая текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»  поступило сообщение от представителя одной из торговых точек о том, что в вечернее время в магазин, расположенный на улице Керамической, зашли трое неизвестных мужчин в масках черного цвета и угрожая сотруднице предметом, похожим на пистолет похитили  более двадцати тысяч рублей и часть товара.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции провели осмотр и поквартирный обход. Полицейские проверили на причастность к происшествию лиц, живущих неподалеку и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. На месте происшествия работал кинолог со служебной собакой.

Оперативники изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении. Выяснив обстоятельства произошедшего и приметы подозреваемых, полицейские составили ориентировку на розыск подозреваемых и довели ее до личного состава межмуниципального Управления и организаций правоохранительной направленности. По изъятым с места происшествия следам и предметам проведены дактилоскопическая и трасологическая экспертизы.

При  изучении изъятой видеозаписи одному из оперативников показался знакомым голос и манера поведения одного из нападавших. Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сотрудники уголовного розыска установили адреса, где мог появиться «знакомый персонаж» и задержали его.

В ходе опроса он признался в содеянном. В дальнейшем были установлены и другие участники нападения на магазин, а так же организатор преступления – ранее судимый за кражу безработный житель поселка Варламово Сызранского района. При проведении обысков по месту жительства фигурантов уголовного дела изъяты пневматический пистолет, сотовые телефоны, одежда, электрошокер и автомобиль, на котором злоумышленники скрылись с места преступления.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское»  в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». В настоящее время в отношении двоих участников преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а ещё двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции проверяют фигурантов уголовного дела на причастность к совершению других преступлений на территории города.

Теги: Уголовное дело

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