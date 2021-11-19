В Сызрани работники Дома культуры благодарят полицейских за оперативно раскрытую кражу

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На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступило благодарственное письмо, в котором сотрудники Дома культуры посёлка Сердовино выражают признательность сызранским полицейским за оперативную работу и раскрытие кражи люка с канализационного колодца, расположенного рядом с Домом культуры.

«Мы обратились в сызранский одел полиции с сообщением о краже, сотрудники незамедлительно приехали по указанному адресу, очень вежливо узнали у нас, что случилось, записали все данные и уже через три часа нам сообщили, что украденное имущество найдено, а злоумышленник установлен», - рассказывают авторы письма.

На сообщение о краже оперативно отреагировал ближайший экипаж патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское» в составе старшины полиции Александра Желтова и младшего сержанта полиции Алексея Баева, которые подробно опросили сотрудников и установили возможных очевидцев произошедшего. Также по указанному в сообщении адресу прибыл участковый уполномоченный, обслуживающий данный административный участок - старший лейтенант полиции Александр Яицкий.

Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на здании, на которые могли попасться действия злоумышленника. На одной из записей было видно, как поздно ночью люк похищает женщина. Участковый уполномоченный узнал в злоумышленнице одну из местных жительниц – не однократно судимую, безработную женщину 1978 года рождения.

В ходе осмотра во дворе дома, где она проживает, сотрудники полиции обнаружили и изъяли пропавший люк. Женщина признала свою вину и пояснила, что собиралась продать похищенное на пункте сбора металлолома.

На подозреваемую составлен административный протокол по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение чужого имущества». Постановлением Сызранского городского суда ей назначено наказание в виде административного ареста. Похищенный люк был возвращен на место.

Авторы письма благодарят полицейских за оперативность и желают им успехов в службе. Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.