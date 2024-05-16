В Самаре задержан мужчина, убивший в пьяной драке знакомого

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Следственным отделом по Советскому району Самары задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в убийстве.

15 мая подозреваемый находясь на улице Запорожской в Самаре в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на бытовой почве нанес своему знакомому не менее 6-ти ударов в область туловища. От полученных повреждений 38-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время злоумышленник задержан. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО