Я нашел ошибку
Главные новости:
Министр здравоохранения РФ высоко оценил уровень развития медицинских технологий в Самарской области.
Успехи Самарской области в развитии здравоохранения отметили на федеральном уровне
Напомнив полицейским, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим.
Медики Исаклинской ЦРБ провели практическое занятие с полицейскими
Направленное на предупреждение детского дорожного травматизма.
Сотрудники Госавтоинспекции региона провели профилактическое мероприятие с детьми
В рамках встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия, а также обсудили план совместных выездов в учреждения УИС области.
Начальник УФСИН и Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.
В Самаре задержан мужчина, убивший в пьяной драке знакомого
В результате ДТП на Южном шоссе пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетний.
В Самаре организована доследственная проверка по факту ДТП с участием маршрутного автобуса и 5-ти легковых автомобилей
Выставка продлится до 30 августа 2024 года.
«Русский язык от А до Я»: в СОУНБ открылась выставка ко Дню славянской письменности и культуры
В числе приоритетных направлений – теплосетевое хозяйство, которое в ускоренном темпе приводится в порядок.
В Самаре состоялся первый выездной штаб по подготовке города к зиме
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.26
-0.1
EUR 98.83
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Завершился региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия"
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с писателем-фантастом Сергеем Юрьевым
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре задержан мужчина, убивший в пьяной драке знакомого

16 мая 2024 18:27
92
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

Следственным отделом по Советскому району Самары задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в убийстве.

15 мая подозреваемый находясь на улице Запорожской в Самаре в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на бытовой почве нанес своему знакомому не менее 6-ти ударов в область туловища. От полученных повреждений 38-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время злоумышленник задержан. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Возбуждено уголовное дело.
24 апреля 2024, 16:40
Самарские полицейские пресекли деятельность незаконного игорного заведения
Возбуждено уголовное дело. Закон
1446
19 марта произошел сход снега с крыши дома, расположенного по улице Победы.
19 марта 2024, 20:24
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту схода снега с крыши дома, в результате которого пострадали женщина и ребенок
19 марта произошел сход снега с крыши дома, расположенного по улице Победы. Закон
3436
Сотрудники полиции в кратчайший срок задержали его.
19 марта 2024, 14:14
В Жигулевске пьяный мужчина ночью обокрал родственницу
Сотрудники полиции в кратчайший срок задержали его. Криминал
2201
В центре внимания
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
16 мая 2024  12:51
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
190
Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.
15 мая 2024  19:06
Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами
346
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2024  11:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
316
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
14 мая 2024  20:49
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
837
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
14 мая 2024  17:53
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
569
Весь список