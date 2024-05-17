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В Самарской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

17 мая 2024 10:17
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В Самарской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

С 20 по 24 мая сотрудники полиции совместно с судебными приставами-исполнителями проводят рейдовые мероприятия по выявлению лиц, своевременно не уплативших административные штрафы.

В Самарской области в период с 20 по 24 мая текущего года проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В рамках акции сотрудники полиции совместно с судебными приставами-исполнителями будут проводить рейды по выявлению лиц, своевременно не уплативших административные штрафы, и привлекать их к ответственности, в соответствии с действующим законодательством. Организована профилактическая работа среди населения, направленная на добровольное погашение административных штрафов правонарушителями, привлеченными к административной ответственности.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают: в соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей, соответствующие материалы сотрудниками полиции направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Информацию о неоплаченных штрафах можно получить в территориальном отделе полиции по месту жительства, в подразделении судебных приставов, а также в личном кабинете на Едином портале госуслуг.

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