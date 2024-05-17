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В Тольятти росгвардейцы задержали мужчину, который числился одновременно в федеральном и местном розысках

17 мая 2024 10:44
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В Тольятти росгвардейцы задержали мужчину, который числился одновременно в федеральном и местном розысках

В утреннее время группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, которая находилась на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти, получила от дежурного информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Стражи правопорядка незамедлительно выехали на место происшествия – в гипермаркет, расположенный на Автозаводском шоссе.

Работники службы безопасности торговой сети рассказали, что с помощью системы видеонаблюдения выявили в магазине посетителя, который планирует совершить хищение товаров. Росгвардейцы задержали мужчину в тот момент, когда он пытался пересечь линию касс.

Установив личность задержанного, патрульные выяснили, что житель Самары 1975 года рождения находится одновременно в федеральном и местном розысках. Сотрудники ГУФСИН России по Челябинской области искали его как осужденного, уклонившегося от исправительных работ, самарские же стражи правопорядка объявили его в розыск, поскольку он скрылся от следователей.

Сотрудники Росгвардии доставили правонарушителя в отдел полиции для дальнейшего принятия процессуального решения и передачи инициаторам розыска.

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