В Тольятти мужчина напился и угрожал знакомой женщине кухонным ножом

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В начале мая текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району 1 Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1975 года рождения, которая сообщила о том, что знакомый угрожал ей убийством.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции убедились, что в настоящее время, жизни пострадавшей ничего не угрожает, опросили ее и соседей.



В ходе опроса женщина пояснила полицейским, что она со знакомым распивала спиртные напитки у него дома. Во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил пострадавшую, затем взял со стола кухонный нож и пригрозил ей убийством. Угрозу женщина восприняла реально, как опасную для жизни и здоровья. Воспользовавшись тем что мужчина вышел в другую комнату, женщина ушла из квартиры знакомого, и обратилась за помощью в полицию.



Участковые уполномоченные полиции, располагая сведениями о личности и месте жительства злоумышленника, задержали его. Ранее судимый за аналогичное преступление 47-летний местный житель признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что в ходе конфликта не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.



Отделением дознания отдела полиции по Автозаводскому району 1 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством».



Кроме того, участковыми уполномоченными полиции в отношении подозреваемого собран и направлен в суд для принятия решения административный материал, по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст.6.1.1 КоАП РФ «Побои».