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Перед летним сезоном усилен контроль за санитарным содержанием общественного транспорта Самары

17 мая 2024 10:51
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Перед летним сезоном усилен контроль за санитарным содержанием общественного транспорта Самары

Перед летним сезоном профильный городской департамент усилил контроль за санитарным содержанием общественного транспорта Самары

Cотрудники обслуживающих подразделений транспортных предприятий и организаций не снижают темпы и объемы работ по наведению чистоты в подвижном составе.

Так, в МП «ТТУ» имеются не только эффективные стационарные мойки с автоматическим оснащением.
Предприятием дополнительно закуплены 2 современные мойки высокого давления.

В вечернее время каждый трамвай, возвращающийся с линии, проезжает через моечные посты. Далее мойщики дочищают транспорт вручную. Также ручной труд незаменим при уборке в салонах.

В «Самара Авто Газ» также продолжается мойка автобусов снаружи и внутри, регулярно проводится санитарная обработка в салонах. Используя средства, разрешенные к применению Роспотребнадзором, дезинфицируются поручни, сиденья и другие контактные поверхности.

На предприятии также имеется своя мойка. По возвращении с линии проводится и уборка в салоне, где применяются дезинфицирующие средства

На необходимости поддержания чистоты в общественном транспорте и минимизации количества связанных с этим обращений горожан был сделан акцент и на одном из недавних заседаний, прошедших в Думе г. о. Самара.

В настоящее время в региональной столице проверяют санитарное состояние всего городского пассажирского транспорта – и работающего по регулируемым тарифам, и маршруток. В частности, накануне руководством Департамента транспорта были организованы выездные контрольные мероприятия, чтобы на местах оценить работы в рамках санитарного содержания транспорта перевозчиков, включая тех, что работают на коммерческих маршрутах.

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