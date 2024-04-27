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В Волгограде пенсионерка с сообщниками незаконно оформила кредиты на миллиард рублей

27 апреля 2024 19:50
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Пенсионерка создали кредитную "пирамиду" на миллиард рублей.

В Волгограде пенсионерка создала настоящую кредитную "пирамиду", суть которой состояла в поиске людей, желающих взять официальный заём, и его дальнейшем погашении за счёт средств новых участников. Подробностями крупной схемы поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет Лайф.

"Организатором группы является 68-летняя местная жительница. Четверо её знакомых подыскивали граждан, желающих получить кредиты в банках. Половину от суммы кредитов злоумышленники забирали себе, обещая погашать задолженность перед кредитными организациями. Оплата по договорам производилась за счёт денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов", — написала она в телеграм-канале.

Фигуранты сами вносили платежи от имени клиентов, а иногда даже полностью погашали кредит. Предварительно, с 2022 года они привлекли таким образом порядка миллиарда рублей. Силовики провели 28 обысков, в ходе которых изъято почти 30 миллионов, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры и 13 дорогих автомобилей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Следствие продолжается.

Теги: Уголовное дело

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