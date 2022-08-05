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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани бывший ритуальный агент, используя базу данных клиентов "вешала" на них кредиты

5 августа 2022 10:24
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В Сызрани бывший ритуальный агент, используя базу данных клиентов "вешала" на них кредиты

К полицейским г. Сызрань за помощью обратился представитель одного из банков. Он сообщил, что к ним стали поступать претензии от граждан. В заявлениях они указывали, что без их согласия и участия на их имя оформляются кредитные договора. Заявленный материальный ущерб организации был оценен на сумму более 1 100 000 рублей.

Участковые уполномоченные полиции майор полиции Сергей Аверьянов и старший лейтенант полиции Антон Ходжимирзаев, на чьей обслуживаемой территории находится офис данного банка, провели проверку и изучили предоставленные финансовые материалы. Проанализировав их, участковые установили, что документы на выдачу кредитов оформлялись местной жительницей, которая оформила на своё имя индивидуальное предприятие по торговле кухонной мебелью и стала агентом – партнером одного из банков. Участковыми была установлена ее личность и местонахождение. После чего женщина была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Кредитные договора оформлялись на покупку кухонных гарнитуров по документам, с персональным данными клиентов, полученным с предыдущего места работы – агентства ритуальных услуг. Денежные средства, которые приходили на её расчетный счет, тратила по собственному усмотрению, иногда внося первоначальные взносы на погашение отдельных кредитов что бы не вызвать подозрения у сотрудников банка.

Возбуждено девять уголовных дел. На данный момент они соединены в одно производство и с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу дела. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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