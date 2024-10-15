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В Ставропольском районе задержали закладчика с героином

15 октября 2024 09:57
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В Ставропольском районе задержали закладчика с героином

В ходе личного досмотра у жителя одной из соседней республики сотрудники полиции обнаружили и изъяли героин около 152 граммов.

В октябре текущего года во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции на трассе «Обход Тольятти» 96 км, расположенного на территории Ставропольского района остановили для проверки документов автомобиль «Лада Приора».

В транспортном средстве, следовавшего из Московской области в город Оренбург, находились граждане одной из соседних республик, 25-летний водитель и 31-летний пассажир.

При проверке документов сотрудники полиции заметили, что пассажир заметно нервничал и не охотно отвечал на вопросы, в связи с чем полицейские попросили его выйти из машины для личного досмотра, а также досмотра транспортного средства.

В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых в нижнем белье мужчины полицейские обнаружили и изъяли сверток, обмотанный лентой. 

Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа.

Изъятое оперуполномоченные направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти.

Исследование показало, что изъятое является наркотическим средством – героин, общей массой около 152 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

В ходе опроса ранее судимый мужчина пояснил, что намеривался их сбыть путем тайника-закладки.

В настоящее время Следственным отделом О МВД России по Ставропольскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Теги: Стоп Наркотик

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