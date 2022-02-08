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В Ставропольском районе пресекли незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере

8 февраля 2022 11:56
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В Ставропольском районе пресекли незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере

В конце января текущего года на автодороге М-5 «Урал» сотрудники ДПС ГИБДД О МВД России по Ставропольскому району остановили легковой автомобиль «Audi». В ходе проверки документов у водителя, правоохранители обратили внимание, на неадекватное поведение пассажира и приняли решение о проведении досмотра автомобиля и личного досмотра водителя и пассажира.

При осмотре автомобиля, в присутствии понятых, в подлокотнике обнаружен сверток, обмотанный полимерным материалом. Также в багажном отделении под обшивкой обнаружено 5 прозрачных полимерных свертков. После чего сотрудниками ДПС была вызвана следственно-оперативная группа О МВД России по Ставропольскому району.

Изъятые свертки были направлены в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что в них содержится наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), массой около двух килограммов, что относится к особо крупному размеру.

Как установили полицейские, задержанный, который находился в автомобиле в качестве пассажира, 1990 года рождения проживает в городе Екатеринбург, ранее уже был судим за хранение наркотиков. Наркотические вещества он хранил с целью последующего сбыта.

В ходе досмотра автомобиля были изъяты телефоны пассажира, в которых полицейские обнаружили координаты тайников «закладок». После чего был осуществлен выезд по географическим координатам, найденным в телефоне.  В обнаруженных и изъятых закладках также находилось наркотическое вещество мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой более двух килограммов.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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