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В Жигулевске полицейские изъяли у местной жительницы 18 граммов марихуаны

15 апреля 2024 13:43
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В Жигулевске полицейские изъяли у местной жительницы 18 граммов марихуаны

В Жигулевске в марте текущего года в дневное время возле гаражного массива, расположенного в Механическом переулке, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники полиции обратили внимание на женщину, которая что-то искала на земле и, увидев полицейских, попыталась уйти.

Инспекторы ДПС, посчитав такое поведение подозрительным, задержали 38-летнюю местную жительницу. Женщина заметно нервничала и противоречиво отвечала на их вопросы. Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть и доставили женщину в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время личного досмотра, в присутствии понятых, во внутреннем кармане рюкзака задержанной, сотрудниками полиции обнаружен и изъят сверток, оклеенный полимерной лентой черного цвета, в котором находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета.

Изъятое сотрудники полиции направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что изъятое – наркотикосодержащее растение конопля. Масса наркотического средства в высушенном состоянии составила свыше 18 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

Отделением дознания О МВД России по городу Жигулевску в отношении неоднократно судимой за кражи и мошенничество местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства).

Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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