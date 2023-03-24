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Самарец с наркотиками в кармане ругался матом на прохожих

24 марта 2023 09:36
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Самарец с наркотиками в кармане ругался матом на прохожих

Во время патрулирования обслуживаемой территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре на одной из улиц СНТ «Кряжский массив» обратили внимание на неадекватное поведение прохожего, который громко выражался в адрес местных жителей нецензурной бранью. Полицейские пресекли противоправное деяние и  потребовали  мужчину предъявить документы. Нарушитель вел себя нервно и не мог назвать свои данные. Патрульные для составления административного материала доставили задержанного в отдел полиции. Полицейские установили его личность и в присутствии понятых провели личный досмотр вещей. В одежде ранее не судимого 34-летнего задержанного обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом светлого цвета.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта в свертке находилось наркотическое средство синтетического происхождения – пирролидиновалерофенон в значительном размере.

В ходе опроса мужчина пояснил, что наркотик приобрел через «закладку» для личного употребления, без цели сбыта.

Отделением дознания отдела полиции по Куйбышевскому району Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело .

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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