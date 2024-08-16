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Сверток с героином нашли у тольяттинки

16 августа 2024 11:19
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Сверток с героином нашли у тольяттинки

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Комсомольскому району УМВД России по г. Тольятти поступила оперативная информация о том, что местная жительница может быть причастна к незаконному обороту наркотических средств.

Оперативники задержали 34-летнюю подозреваемую возле одной из остановок общественного транспорта в Комсомольском районе, где в присутствие понятых обнаружили и изъяли у нее сверток с порошкообразным веществом.

Согласно заключению эксперта, в свертке находилось наркотическое вещество - героин, общей массой 9,5 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса ранее не судимая местная жительница пояснила сотрудникам полиции, что приобрела наркотик через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).  

Полицейские устанавливают каналы поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.

 

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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