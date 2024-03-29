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Житель Тольятти и уроженец одного из соседних государств для незаконного оборота наркотиков создали преступное сообщество

29 марта 2024 09:44
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Житель Тольятти и уроженец одного из соседних государств для незаконного оборота наркотиков создали преступное сообщество

В нем было не менее 12 человек.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области возбуждены уголовные дела в отношении 2 организаторов и 12 участников преступного сообщества, которые обвиняются в совершении не менее 268 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

При расследовании уголовного дела установлено, что в 2022 году жители Москвы, Кирова и Самарской области - мужчины в возрасте от 19 до 58 лет и женщина 2003 года рождения, создали преступное сообщество, члены которого в период с января по июнь 2022 года совершили ряд преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических средств.

Организаторы – 51-летний житель Тольятти, ранее судимый за аналогичные преступления и не судимый 20-летний уроженец одного из соседних государств, продумав способ совершения преступлений и структуру сообщества, распределили конкретные функциональные обязанности между его участниками, согласно которым, каждый из них выполнял строго отведенную ему роль.

Обвиняемые осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории Самарской, Оренбургской, Ульяновской и Курской областей, путем помещения наркотических средств в специально оборудованные тайники.

«В ходе предварительного следствия проведено свыше 200 осмотров мест происшествий и 14 обысковых мероприятий, в том числе на территории других субъектов РФ. По изъятым наркотическим средствам и криминалистическим объектам проведено 268 судебных экспертиз. Установлены и допрошены 78 человек – свидетелей противоправной деятельности обвиняемых, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. По ходатайству органов следствия, судом в отношении всех 14-ти фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – пояснил следователь по ОВД СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Самарской области подполковник юстиции Геннадий Попков.

Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из самарского управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" ГУ МВД России по Самарской области подозреваемые задержаны, из незаконного оборота изъято более 10 кг наркотического средства синтетического происхождения.

 Уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением в отношении обвиняемых направлены в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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