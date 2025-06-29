В Совфеде предупредили россиян о звонках мошенников клиентам автосервисов

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Клиенты автосервисов могут стать жертвами мошенников, которые претворяются мастерами, требующими оплатить покупку деталей по номеру телефона. Об этом рассказал сенатор Совета Федерации Артем Шейкин.

Преступники, заполучив данные жертвы, сначала обращаются в автосервис и представляются владельцем автомобиля. Мошенник узнает, какие детали для ремонта требуется закупить. Затем злоумышленник звонит жертве и представляется мастером или сотрудником автосервиса.

Мошенник уговаривает клиента автосервиса оплатить ремонт и детали переводом по номеру телефона. В результате деньги уходят на счет злоумышленника.