В Совфеде предупредили россиян о звонках мошенников клиентам автосервисов

Клиенты автосервисов могут стать жертвами мошенников, которые претворяются мастерами, требующими оплатить покупку деталей по номеру телефона. Об этом рассказал сенатор Совета Федерации Артем Шейкин.
Преступники, заполучив данные жертвы, сначала обращаются в автосервис и представляются владельцем автомобиля. Мошенник узнает, какие детали для ремонта требуется закупить. Затем злоумышленник звонит жертве и представляется мастером или сотрудником автосервиса.
Мошенник уговаривает клиента автосервиса оплатить ремонт и детали переводом по номеру телефона. В результате деньги уходят на счет злоумышленника.
"Никогда не переводите деньги по звонку, даже если человек на том конце провода звучит убедительно. Оплата должна быть официальной, а не по номеру карты", — пояснил Шейкин в беседе с ТАСС.