В Шенталинском районе сельчанин хранил высушенную коноплю в летней беседке

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Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Шенталинскому району поступила оперативная информация о том, что 41-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе проверки информация подтвердилась. Во время осмотра дома, где проживает мужчина, и надворных построек в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли в летней беседке высушенные части растений. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам исследования выяснилось, что изъятое является наркотикосодержащим растением конопля, общей массой 30 граммов.

В ходе опроса задержанный пояснил полицейским, что растение он собрал для собственного употребления без цели сбыта. Данная версия ранее не судимого безработного местного жителя проверяется сотрудниками полиции.

Группой дознания ОМВД России по Шенталинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в значительном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известными вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.