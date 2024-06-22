Я нашел ошибку
Главные новости:
В память обо всех защитниках Родины, погибших на полях Великой Отечественной войны, была объявлена минута молчания.
Офицеры СК РФ по Центральному военному округу присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти»
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Ночью 23 июня в губернии ожидается сильный дождь, гроза, утром и днем усиление ветра
Самарские альпинисты стали призерами Кубка России
Самарские альпинисты стали призерами Кубка России
Свыше 5,5 тысяч жителей Самарской области за неделю присоединились к акции «Лето в стиле ГТО»
Свыше 5,5 тысяч жителей Самарской области за неделю присоединились к акции «Лето в стиле ГТО»
У берегов Тольятти вода в Волге прогрелась до +25 градусов
У берегов Тольятти вода в Волге прогрелась до +25 градусов
На штрафстоянке в Безенчуке сгорел автомобиль
На штрафстоянке в Безенчуке сгорел автомобиль
75% россиян заявили, что летом выступают за включение кондиционеров в офисе
75% россиян заявили, что летом выступают за включение кондиционеров в офисе
В Сергиевском районе задержали подозреваемого в незаконном хранении героина
В Сергиевском районе задержали подозреваемого в незаконном хранении героина
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.96
2.54
EUR 94.26
2.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студенты-модельеры ПВГУС представили в Тольятти свои коллекции в формате открытого FASHION-показа
В Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль «Жигули»
Самарская область присоединится к международным, всероссийским и областным мероприятиям, посвящённым Дню памяти и скорби
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сергиевском районе задержали подозреваемого в незаконном хранении героина

22 июня 2024 12:48
142
В Сергиевском районе задержали подозреваемого в незаконном хранении героина

 Оперуполномоченным группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков Отдела МВД России по Сергиевскому району поступила оперативная информация о том, что ранее судимый 39-летний житель городского поселения Суходол может быть причастен к незаконному обороту наркотических веществ.

Полицейские задержали подозреваемого на одной из улиц в вечернее время суток. При общении мужчина заметно нервничал. В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили в правом кармане брюк сверток с порошкообразным веществом. Изъятое вещество направили на экспертизу, а местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области исследование показало, что вещество является наркотическим средством героин, массой 0,7 грамм, что относится к значительному размеру.

В ходе допроса мужчина пояснил, что нашел наркотик на улице и хранил для личного употребления, без цели сбыта.Полицейские выявили у него признаки опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, по результатам которого собрали в отношении задержанного материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача). Решением Мирового судьи мужчине назначено наказание в виде наложения штрафа в размере четырех тысяч рублей.

 Санкцией статьи уголовного дела предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Перекрыто 3 канала поставки наркотических средств на территорию Самарского региона
21 июня 2024, 10:11
Перекрыто 3 канала поставки наркотических средств на территорию Самарского региона
За 5 месяцев. из незаконного оборота изъято более 77 кг наркотических средств. Криминал
308
В Сызрани суд вынес приговор в отношении 15 наркоторговцев
18 июня 2024, 15:17
В Сызрани суд вынес приговор в отношении 15 наркоторговцев
Деятельность преступной организации была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в ноябре 2020 года. Происшествия
493
В Жигулевске поймали неосторожного драгдилера
18 июня 2024, 09:46
В Жигулевске поймали неосторожного драгдилера
Мужчина, который что-то искал в траве у световой опоры ЛЭП, привлек внимание сотрудников правоохранительных органов. Криминал
342
В центре внимания
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
22 июня 2024  10:39
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
197
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби
22 июня 2024  10:19
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби
182
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
21 июня 2024  13:58
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
1182
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
21 июня 2024  13:40
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
486
Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме
21 июня 2024  12:35
Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме
606
Весь список