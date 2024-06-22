В Сергиевском районе задержали подозреваемого в незаконном хранении героина

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Оперуполномоченным группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков Отдела МВД России по Сергиевскому району поступила оперативная информация о том, что ранее судимый 39-летний житель городского поселения Суходол может быть причастен к незаконному обороту наркотических веществ.



Полицейские задержали подозреваемого на одной из улиц в вечернее время суток. При общении мужчина заметно нервничал. В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили в правом кармане брюк сверток с порошкообразным веществом. Изъятое вещество направили на экспертизу, а местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области исследование показало, что вещество является наркотическим средством героин, массой 0,7 грамм, что относится к значительному размеру.



В ходе допроса мужчина пояснил, что нашел наркотик на улице и хранил для личного употребления, без цели сбыта.Полицейские выявили у него признаки опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, по результатам которого собрали в отношении задержанного материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача). Решением Мирового судьи мужчине назначено наказание в виде наложения штрафа в размере четырех тысяч рублей.



Санкцией статьи уголовного дела предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Расследование продолжается.