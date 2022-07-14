Я нашел ошибку
Главные новости:
Инновационные проекты из Самарской области получат более 40 миллионов рублей на развитие
Инновационные проекты из Самарской области получат более 40 миллионов рублей на развитие
Сотрудник "РКС-Самара" во время работы на Волге спас человека из воды
Сотрудник "РКС-Самара" во время работы на Волге спас человека из воды
в России продолжается оформление Карты болельщика
В России продолжается оформление Карты болельщика
В Самаре на горе Барсук сгорели постройки отшельника
В Самаре на горе Барсук сгорели постройки отшельника
Тольяттинка выезжала и автосервиса и сбила пешехода
Тольяттинка выезжала и автосервиса и сбила пешехода
Первая партия Lego по параллельному импорту проходит оформление на границе
Первая партия Lego по параллельному импорту проходит оформление на границе
В Новокуйбышевске пройдет 11-й тур Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
В Новокуйбышевске пройдет 11-й тур Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Саратовца задержали в Самарской области задержали с поддельными правами, распечатанными на принтере
Саратовца задержали в Самарской области задержали с поддельными правами, распечатанными на принтере
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.85
-2.45
EUR 58.76
-3.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинцев приглашают на открытие Эко-Парка Шлюзовой
Общественники провели для семей самарских полицейских  экскурсию в конноспортивный клуб «Легион»
Впервые в Тольятти пройдет фестиваль водных видов спорта GlobalSupMania «Большая Вода»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области задержан с наркотиком член одной из ОПГ

14 июля 2022 11:42
131
В Самарской области задержан с наркотиком член одной из ОПГ

 

В ходе работы по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков УФСБ России по Самарской области задержан с поличным член одной из организованных преступных групп региона, у которого изъяты наркотические средства в особо крупном размере общей массой более 2 кг. Из них:  1212,12 г героина,  1190,21 г гашиша и метанона и более 37 г кокаина.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ.

Приговором Сызранского городского суда Самарской области фигурант уголовного дела признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, ему назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

 

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Похвистнево решил подзаработать на наркотиках
22 мая 2022, 12:02
Житель Похвистнево решил подзаработать на наркотиках
Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что его обязанность – забирать в тайниках закладки. Криминал
1990
Двое жителей Новокуйбышевска купили наркотик в Нижегородской области
17 мая 2022, 13:02
Двое жителей Новокуйбышевска купили наркотик в Нижегородской области
В автомобиле, на котором следовали злоумышленники, в изготовленном ими тайнике обнаружено и изъято наркотическое средство метадон. Криминал
1779
Москвича задержали в Самарской области с 1,4 кг героина
17 мая 2022, 12:24
Москвича задержали в Самарской области с 1,4 кг героина
Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Криминал
1817
В центре внимания
В Самарской области появился новый министр
14 июля 2022  10:29
В Самарской области появился новый министр
148
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов.
13 июля 2022  16:44
В Самарской области создано министерство туризма
387
Подводя итоги, Полпред рекомендовал главам регионов ПФО усилить работу по развитию электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
12 июля 2022  21:35
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по созданию национальной системы пространственных данных и реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»
2025
жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
12 июля 2022  09:36
Жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
533
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
12 июля 2022  09:30
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
553
Весь список