В Самарской области задержан с наркотиком член одной из ОПГ

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В ходе работы по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков УФСБ России по Самарской области задержан с поличным член одной из организованных преступных групп региона, у которого изъяты наркотические средства в особо крупном размере общей массой более 2 кг. Из них: 1212,12 г героина, 1190,21 г гашиша и метанона и более 37 г кокаина.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ.

Приговором Сызранского городского суда Самарской области фигурант уголовного дела признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, ему назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.