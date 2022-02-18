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В Самарской области задержали троих наркодилеров

18 февраля 2022 13:13
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В Самарской области задержали троих наркодилеров

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечена противоправная деятельность группы лиц, граждан одной из сопредельных республик, подозреваемых в сбыте наркотических средств в крупном размере на территории города Сызрани и Сызранского района.

Сотрудниками транспортной полиции в черте города по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны трое мужчин, находящиеся в автомобиле. В ходе личного досмотра одного из задержанных были обнаружены и изъяты 42 полимерных свертка с порошкообразным веществом.

По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «героин» в крупном размере общей массой 81,57 грамма.

В ходе дальнейшего осмотра автомобиля в багажном отделении в рюкзаке полицейские обнаружили и изъяли 280 свертков с аналогичным веществом, приготовленных подозреваемыми для последующего сбыта на территории г. Сызрани Самаркой области.

Общий вес изъятого наркотического средства «героин» составил более 620 граммов.

По данным следствия установлено, что подозреваемые приобрели партию наркотика в г. Москве через телефонное приложение для дальнейшего распространения его на территории города Сызрани и Сызранского района путем закладок с использованием сети «Интернет». 

На период предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Теги: Стоп Наркотик

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