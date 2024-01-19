В Самарской области задержали мошенников, обманувших пенсионеров

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В октябре прошлого года в Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области поступило сообщение от мужчины 1947 года рождения, проживающего в Куйбышевском районе областного центра о том, что неизвестный злоумышленник обманным путем пытается завладеть его деньгами.

Как пояснил пенсионер ему позвонил неизвестный и рассказал, что его родственница попала в ДТП и чтобы избежать «неприятностей», необходимо заплатить определенную сумму денег. Мужчина догадался, что его пытаются обмануть и сообщил о происходящем в полицию. В момент передачи 300 000 руб. сотрудники уголовного розыска задержали курьера - ранее не судимого жителя областной столицы 1993 года рождения и доставили его в отдел полиции.

Эксперты установили, что следы пальцев рук задержанного совпадают с изъятыми на месте происшествия в Сызрани, где в середине октября 2023 года злоумышленники, используя ту же мошенническую схему похитили у пенсионерки 1936 года рождения 110 тысяч рублей.

Следственными отделами Сызрани и Самары в отношении задержанного возбуждены уголовные дела, их расследование окончено.