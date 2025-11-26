В Самарской области якобы за спасение родных местный житель отдал аферистам свои сбережения

189

В отдел полиции Самарского региона за помощью обратился 87-летний мужчина, который сообщил, что отдал мошенникам все свои сбережения, думая, что спасает родных.

По информации ГУ МВД России по Самарской области: «В вечернее время на мобильный телефон жителю региона позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из силовых ведомств и сообщил, что его сын и внучка попали в серьёзное ДТП и якобы сын является виновником аварии. За то, чтобы не возбуждать уголовное дело, неизвестный потребовал у пожилого человека денежные средства. Мужчина сказал, что у него есть только 100 000 рублей, на что «силовик» согласился. Вскоре к пенсионеру приехал молодой человек, который забрал у него денежные средства».

Только спустя время мужчина решил позвонить своему сыну, который пояснил, что в ДТП не участвовал и что его отца обманули мошенники. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция в очередной раз напоминает жителям региона о необходимости быть бдительным и не передавать свои деньги неизвестным лицам ни под каким предлогом.