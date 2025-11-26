Я нашел ошибку
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла Золушка
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла "Золушка"
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
В неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
В Самарской области якобы за спасение родных местный житель отдал аферистам свои сбережения

26 ноября 2025 09:27
189
В Самарской области якобы за спасение родных местный житель отдал аферистам свои сбережения

В отдел полиции Самарского региона за помощью обратился 87-летний мужчина, который сообщил, что отдал мошенникам все свои сбережения, думая, что спасает родных. 

По информации ГУ МВД России по Самарской области: «В вечернее время на мобильный телефон жителю региона позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из силовых ведомств и сообщил, что его сын и внучка попали в серьёзное ДТП и якобы сын является виновником аварии. За то, чтобы не возбуждать уголовное дело, неизвестный потребовал у пожилого человека денежные средства. Мужчина сказал, что у него есть только 100 000 рублей, на что «силовик» согласился. Вскоре к пенсионеру приехал молодой человек, который забрал у него денежные средства».

Только спустя время мужчина решил позвонить своему сыну, который пояснил, что в ДТП не участвовал и что его отца обманули мошенники. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Полиция в очередной раз напоминает жителям региона о необходимости быть бдительным и не передавать свои деньги неизвестным лицам ни под каким предлогом.

