В Самарской области в суд направлено уголовное дело о заведомо ложном доносе

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В Самаре за помощью обратилась местная жительница 1981 года рождения. Женщина сообщила об угоне принадлежащего ей автомобиля «Лада Приора». При обращении в полицию заявительницу в установленном законом порядке предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.

В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что заявительница выдумала преступление, чтобы избежать административной ответственности. Следствием установлено, что весной текущего года женщина решила продать автомобиль, чтобы погасить задолженность по кредиту. Для этого она опубликовала в Интернете информацию. Через некоторое время на объявление откликнулся мужчина, однако при встрече покупатель узнал о наличии неоплаченных штрафов, а также о наложенных судебными приставами ограничениях на регистрационные действия транспортного средства. В итоге сделка купли-продажи не состоялась. Впоследствии женщина-продавец повторно предложила покупателю сделку, но на более выгодных условиях: снижение цены и оплата штрафов. Клиент согласился на заманчивое предложение, и стороны подписали договор купли-продажи. Новый собственник после приобретения автомобиля не подал данные в ГИБДД, в результате письма из ЦАФАП с постановлениями за нарушения ПДД стали приходить прежнему владельцу «Лады Приоры». Женщина вместо того, чтобы сообщить в полицию о возникшей проблеме, и узнать, как действовать в подобной ситуации, приняла решение заявить об угоне автомобиля.

В совершенном противоправном деянии жительница областного центра призналась. Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

По данным полиции, женщина не в первый раз обвиняется в совершении преступления. В 2017 году суд Промышленного района г. Самары признал ее виновной в совершении мошенничества: будучи сотрудницей магазина, она получила доступ в личный кабинет клиента торговой точки, где оформила от его имени заявку на кредит с целью приобретения мебели. Подобным образом она похитила 52600 рублей. За совершение преступления судом женщине было назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства сроком на 4 месяца, с испытательным сроком на 6 месяцев.