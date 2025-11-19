Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
Закон Криминал Происшествия

В Самарской области студент стал жертвой интернет-мошенников

19 ноября 2025 10:12
164
В Самарской области студент стал жертвой интернет-мошенников

В Самарской области в отдел полиции за помощью обратился молодой человек, пострадавший от действий интернет-мошенников. По заявлению студента о хищении 21 тысячи рублей возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По словам 19-летнего студента одного из вузов, он познакомился в социальной сети с девушкой. После нескольких дней переписки собеседница сообщила, что приобрела билет в театр, однако её подруга не сможет составить ей компанию. Она предложила молодому человеку купить билет рядом с ней по «специальной цене для друзей» и прислала соответствующую ссылку. Молодой человек якобы на сайте театра ввёл данные своей банковской карты, после чего несколько раз переходил по указанной ссылке — по всей видимости, злоумышленники имитировали технические сбои, вынуждая повторять попытку оплаты. Всё это время девушка активно писала студенту, уверяя, что в ситуации, когда сайт плохо работает, нет ничего необычного.

Когда молодой человек обнаружил, что с его банковской карты списана 21 тысяча рублей, девушка посоветовала ему обратиться в службу техподдержки и прислала ещё одну ссылку. Парень, всё ещё доверяя собеседнице, перешёл по ней — и лишь тогда осознал, что стал жертвой мошенников: страница оказалась явно поддельной, а «подруга» тут же прекратила переписку и удалила свой аккаунт. Осознав произошедшее, студент заблокировал карту и незамедлительно обратился в отдел полиции.

Полиция призывает граждан быть бдительными: не переходить по ссылкам от незнакомцев, проверять билеты только на официальных площадках и ни при каких обстоятельствах не вводить данные карт на подозрительных сайтах. Если предложение выглядит слишком выгодным или вас торопят с решением — это верный признак мошенничества.

Теги: Мошенники

